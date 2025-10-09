Gilmour difende McTominay: “Si allena sempre al massimo, vederlo è uno spettacolo”

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Billy Gilmour, centrocampista del Napoli e della nazionale scozzese, ha parlato del suo stretto legame con il connazionale e compagno di reparto Scott McTominay. Un rapporto che va ben oltre il rettangolo di gioco, diventando una vera e propria amicizia che accompagna i due anche nella vita quotidiana.

“Avere Scott accanto, dentro e fuori dal campo, è qualcosa che apprezzo moltissimo. Siamo praticamente vicini di casa, facciamo tante cose insieme e questo rende tutto più semplice”, ha raccontato Gilmour, evidenziando quanto la presenza di McTominay lo stia aiutando a integrarsi meglio nella realtà napoletana.

Il giovane centrocampista ha anche condiviso un aneddoto sulla loro routine:

“Ogni mattina andiamo insieme agli allenamenti: è bello avere un compagno così. Scott ha segnato tanti gol per essere un centrocampista e, credetemi, si allena sempre al massimo. Condividere il campo con lui è un onore: vederlo giocare è uno spettacolo”.

Le parole di Gilmour non solo mettono in luce l’armonia all’interno dello spogliatoio azzurro, ma anche l’impatto positivo che McTominay sta avendo, sia a livello umano che tecnico. Un’intesa solida, costruita su valori condivisi e una passione comune per il calcio, che potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per il Napoli nella corsa ai prossimi obiettivi stagionali.