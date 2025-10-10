VIDEO/ Hojlund decisivo anche con la Danimarca: doppietta nelle Qualificazioni Mondiali

Prosegue il periodo di grande forma di Rasmus Hojlund. Il giocatore del Napoli nella giornata di ieri è andata in gol con la propria nazionale. Oltre ad aver realizzato due marcature, si è reso protagonista anche di un assist per un altra vecchia conoscenza del calcio italiano Patrick Dorgu.

I due gol di Hojlund sono stati parte di una goleada messa in scena dalla Danimarca contro la Bielorussia che ha potuto poco davanti al talento dei giovani danesi. La Danimarca prosegue il suo percorso senza sconfitte nelle qualificazioni ai mondiali. Rimane in testa al proprio girone insieme alla Scozia di McTominay e Gilmour.

Hojlund tornerà in campo presumibilmente anche contro la Grecia nell’ultima partita della sosta nazionali il giorno 12 Ottobre allo stadio Parken di Copenhagen.

Hojlund indomabile

Il centravanti danese dopo diversi gol decisivi con il Napoli nelle ultime giornate, doppietta contro lo Sporting Lisbona e gol contro il Genoa, continua ad essere un fattore decisivo per le sue squadre.

Nell’arco di una settimana l’ex giocatore del Manchester United è andato in gol ben cinque volte oltre ad aver messo a referto anche un assist per il compagno di nazionale.

Dopo la sfida con la Grecia si unirà di nuovo agli azzurri che sfideranno il Torino in trasferta in campionato e poi il PSV in Champions League il giorno 21 Ottobre.