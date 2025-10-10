Verso Estonia-Italia: Gattuso con le idee chiare. In campo Di Lorenzo e Spinazzola

L’Italia di Gattuso si avvicina ad un altro appuntamento cruciale per la qualificazione ai prossimi mondiali. La sfida contro l’Estonia come anche tutte le seguenti partite devono essere vittorie altrimenti il secondo posto diventerà realtà e significherà di nuovo spareggi.

La partita contro l’Estonia si terrà nella giornata di domani allo stadio A. Le Coq Arena, non si possono commettere passi falsi e Gattuso ne è ben consapevole. Ultimo match per chiudere la sosta sarà contro Israele allo stadio Friuli di Udine nella giornata di Martedì 14 Ottobre.

La probabile formazione come rivelato da Sky Sport sembra essere un 4-4-2 molto quadrato e pronto a dare battaglia. Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco a difesa mentre a centrocampo ci saranno Spinazzola, Barella, Tonali e Cambiaso dall’altro lato. Davanti la coppia del gol composta Kean e Retagui.

Gattuso per la sua Italia si affida agli azzurri di Conte

Se dovesse essere confermata la formazione annunciata da Sky Sport, sulla fascia destra dell’Italia di Gattuso si formerebbe una coppia tutta napoletana che potrebbe combinare alla perfezione.

Spinazzola quindi dopo aver ricevuto la prima chiamata dopo molto tempo, potrebbe addirittura conquistarsi un posto dal primo minuto. Ulteriore iniezione di fiducia per l’esterno italiano dopo le prestazioni molto convincenti con la squadra di Antonio Conte.

L’ex Roma sembra essere tra i papabili per partire dal primo minuto considerando anche le assenze di Zaccagni e Politano falcidiati dagli infortuni. Inoltre manca ancora all’appello Federico Chiesa che non trova spazio nel Liverpool. Unica reale alternativa sembra essere Cambiaghi alla prima chiamata in azzurro, probabilmente entrerà a gara in corso per dare maggiore apporto in zona gol se necessario