Gattuso spinge Chiesa verso Napoli: “Gli ho detto che deve giocare con continuità”

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana è ufficialmente Gennaro Gattuso.

Durante la sua prima conferenza stampa da CT, Gattuso ha subito fatto parlare di sé, affrontando il tema caldo del mercato e pronunciandosi su uno dei talenti più discussi del calcio italiano: Federico Chiesa. L’esterno offensivo, reduce da una stagione in ombra con il Liverpool, è nel mirino del Napoli.

Gattuso non ha usato giri di parole:

“Con Federico ci ho parlato. Gli ho detto chiaramente che deve trovare il modo di tornare a giocare con continuità”

Le parole di Gattuso, ex allenatore proprio del Napoli, con cui ha conquistato una Coppa Italia nel 2020, suonano quasi come un endorsement pubblico. Un messaggio chiaro non solo per il giocatore, ma anche per i club interessati.

Intanto, il nuovo CT ha fatto sapere che a settembre inizierà un nuovo ciclo azzurro, improntato su meritocrazia e forma fisica: “Chi gioca, sarà convocato. I nomi non bastano. Serve fame.”

Federico Chiesa, chiamato ora a decidere sul proprio futuro, sa di avere gli occhi del nuovo CT puntati addosso. E forse anche un posto nella Nazionale da riconquistare, passando proprio da Napoli.