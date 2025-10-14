Fabrizio Romano: “Neymar al Napoli era tutto vero. Vi spiego perché è saltato tutto”

Una voce di mercato che sembrava pura fantasia sta trovando sempre più conferme. Neymar avrebbe potuto davvero diventare un nuovo giocatore del Napoli la scorsa estate. L’indiscrezione, rilanciata inizialmente da La Gazzetta dello Sport, è stata confermata nelle ultime ore dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha raccontato i dettagli di un retroscena clamoroso.

Le parole di Fabrizio Romano sulla trattativa Neymar-Napoli

“Negli ultimi giorni la Gazzetta dello Sport ha riportato la suggestione Neymar per il Napoli. In realtà — spiega Romano — il brasiliano è stato realmente offerto al club azzurro, che però non ha mai deciso di affondare il colpo. C’era questa possibilità di vederlo alla corte di Conte, ma non se n’è fatto più nulla e non è mai arrivato in maglia partenopea.”

Secondo quanto riferito dal giornalista, l’offerta per Neymar sarebbe arrivata tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, quando alcuni intermediari avrebbero proposto il campione brasiliano a diversi club italiani, tra cui proprio il Napoli. L’idea era quella di valutare un suo arrivo in Serie A prima che i problemi fisici ne frenassero la stagione.

“Neymar è stato proposto soprattutto al Napoli — aggiunge Romano —. Era una possibilità concreta, ma non si è mai arrivati a una vera e propria trattativa. Ci sono stati soltanto contatti preliminari tra procuratori e intermediari.”

Alla fine, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra hanno scelto di non dare seguito alla proposta, giudicando l’operazione troppo complessa, sia sul piano economico che fisico e hanno virato su De Bruyne con decisione.

Un sogno mai sbocciato, ma che per qualche settimana ha fatto immaginare i tifosi partenopei: Neymar al Napoli, un binomio che avrebbe infiammato il Maradona e l’intera Serie A.