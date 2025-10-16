Rrahmani a cuore aperto: “Napoli è casa mia. Vi dico quando ritornerò in campo”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Napoli in cui ha parlato del suo legame con la città, del recupero dall’infortunio e del suo ruolo all’interno dello spogliatoio azzurro.

Le parole di Amir Rrahmani tra infortunio e Napoli

“Napoli è casa mia – ha dichiarato il centrale kosovaro –. Basti pensare che vivo qui undici mesi all’anno e torno in Kosovo solo per un mese. Sì, Napoli è la mia nuova casa”.

Il difensore ha poi aggiornato sulle sue condizioni fisiche dopo il lungo stop: “Sto meglio e sto lavorando per rientrare il prima possibile. Non sappiamo ancora in quale partita potrò tornare, ma dobbiamo essere preparati e, soprattutto, non rischiare nulla. Sono fermo da tanto tempo e perciò bisogna fare le cose con calma. L’importante non è la partita del rientro, ma tornare in campo in sicurezza”.

Rrahmani, arrivato a Napoli nel 2020 e ormai uno dei giocatori più esperti della rosa, ha parlato anche del suo ruolo nel gruppo: “Mi sento un leader. Dopo tanti anni qui è inevitabile assumersi delle responsabilità. Ognuno ha il proprio modo di esserlo: c’è chi guida con la voce e chi con l’esempio silenzioso, ma tutti condividiamo lo stesso obiettivo, quello di portare il Napoli sempre più in alto”.

Infine, un pensiero sul livello della squadra attuale rispetto al passato: “Non so dire se questo sia il Napoli più forte in cui abbia giocato. Negli anni abbiamo avuto giocatori davvero molto forti, quindi anche riflettendoci a lungo non riuscirei a dare una risposta definitiva”.