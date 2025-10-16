Vesuvio Live

McTominay e De Bruyne assieme a Varcaturo: il motivo della visita

Ott 16, 2025 - Redazione

Da rivali nei derby di Manchester a compagni di squadra sotto il Vesuvio: Scott McTominay e Kevin De Bruyne sono ormai due colonne del centrocampo del Napoli e protagonisti di una sintonia che va ben oltre il terreno di gioco.

McTominay e De Bruyne amici di “famiglia”. Il motivo della visita a Varcaturo

Lo scozzese, tra i protagonisti assoluti della scorsa stagione, e il belga, arrivato in estate per rinforzare la rosa di Antonio Conte, hanno fatto rientro in città dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Conclusa la seduta d’allenamento a Castel Volturno, i due campioni azzurri hanno trascorso il pomeriggio al Tennis & Padel Club Varcaturo, dove hanno assistito a un evento “particolare”: una sfida di padel tra le loro compagne, Cam Reading e Michele Lacroix.

Il club stesso ha raccontato l’episodio con un post su Instagram, sottolineando la presenza delle due stelle partenopee e il clima disteso dell’incontro. Un momento di relax che conferma il legame crescente tra McTominay e De Bruyne, che nel giro di pochi mesi sono diventati amici anche lontano dal campo.

In passato si erano affrontati più volte nei derby di Manchester, con lo scozzese a difendere i colori dello United e il belga a guidare il City. Oggi, invece, uniscono le forze per un obiettivo comune: portare il Napoli a nuovi traguardi e confermare la squadra di Conte ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

