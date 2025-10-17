Simeone confessa: “Ho pianto per 4 ore quando ho saputo di dover lasciare Napoli”

La sfida tra Torino e Napoli sarà speciale per Giovanni Simeone. Arrivato in Piemonte durante il mercato estivo, il “Cholito” si è rapidamente conquistato il cuore dei tifosi granata, diventando un vero idolo della piazza. Tuttavia, il suo addio al club azzurro è stato un momento molto emozionante e sofferto, come raccontato dallo stesso attaccante ai microfoni di DAZN.

Le parole di Simeone

“Il giorno in cui stavo andando via da Napoli verso Torino – ha rivelato Simeone – mi sono messo in treno e ho pensato: come faccio a scrivere un messaggio d’addio al Napoli, alla gente e alla città? Non l’ho mai sentito come un addio, ma il viaggio durava cinque ore e credo di aver pianto quattro ore e mezza! Mi sono messo in un angolo da solo e non riuscivo a scrivere, era impossibile”.

Prima dell’annuncio ufficiale del trasferimento del 7 agosto, l’argentino ha provato a buttare giù una lettera aperta per i tifosi: “Ho provato a scrivere, ma non ci riuscivo. Poi la sera, più tranquillo, ho scritto il messaggio che poi ho inviato. Ci sono tante cose che uno sente o può dire, ma a volte non ci sono parole: ci sono solo momenti che uno sa di aver vissuto. Mi sono rimasti dentro e sono sicuro che anche alla gente di Napoli siano rimasti”, ha aggiunto.