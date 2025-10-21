Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven prima della partita. La polizia: “Per evitare disordini”

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati questa notte nel centro di Eindhoven dalla polizia olandese. A darne notizia è l’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau.

Arrestati tifosi del Napoli a Eindhoven: cosa è successo

Il provvedimento sarebbe scattato a poche ore dal match, che si terrà questa sera al Philips Stadion, tra Napoli e Psv, per evitare eventuali accesi contrasti tra le tifoserie. Le autorità della città del Sud dei Paesi Bassi hanno affermato che le persone della tifoseria partenopea fermate avrebbero “causato disordini con il loro comportamento”.

Oltre ai 180 arrestati nel cuore della città, altre 4 persone, sempre giunti in Olanda per seguire la squadra azzurra, sono state raggiunte dallo stesso provvedimento in altre zone di Eindhoven. Ancora una volta una mossa preventiva delle forze dell’ordine per impedire gli scontri.