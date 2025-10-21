Kalidou torneresti al Napoli? La risposta da brividi di Koulibaly

Il Napoli sembra aver smarrito quella solidità difensiva che, negli anni passati, era uno dei punti di forza della squadra. Le recenti assenze di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno hanno messo in evidenza una fragilità inattesa nel reparto arretrato, rendendo evidente come la coperta, in questo momento, sia troppo corta per Antonio Conte.

In un contesto simile, il pensiero non può che andare a Kalidou Koulibaly, colonna della difesa azzurra per quasi un decennio e simbolo di una squadra che faceva della compattezza e del carattere le proprie armi migliori. Un giocatore del suo calibro, anche solo come alternativa o punto di riferimento per lo spogliatoio, sarebbe stato un valore aggiunto per il nuovo Napoli di Conte.

Un ritorno? Le parole di Koulibaly

Oggi, però, Koulibaly milita nell’Al-Hilal, in Arabia Saudita, dove percepisce un ingaggio faraonico. Il difensore senegalese, pur restando un professionista di grande livello, è ormai lontano dal calcio europeo e vive una fase finale della carriera in un contesto meno competitivo. Le possibilità che possa tornare a vestire la maglia azzurra sono, obiettivamente, pochissime, se non nulle.

Il fattore economico rappresenta un ostacolo insormontabile: il suo stipendio è fuori scala rispetto ai parametri del Napoli e difficilmente Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad accollarsi un investimento del genere per un giocatore non più giovanissimo.

Eppure, il legame tra Koulibaly e Napoli non si è mai spezzato. Il senegalese ha più volte confidato ai suoi amici di non disdegnare un ritorno, e l’accostamento al club partenopeo continua a lusingarlo sia per amore che per voglia. Gli anni trascorsi all’ombra del Vesuvio restano i più belli e significativi della sua carriera: lì è diventato uno dei migliori difensori d’Europa, ma soprattutto ha conquistato l’affetto e il rispetto di un’intera città.

Oltre alle sue qualità tecniche, Koulibaly si è sempre distinto per la sua umanità, eleganza e rispetto, dentro e fuori dal campo. Per i tifosi napoletani resterà per sempre un simbolo, un esempio di professionalità e attaccamento alla maglia.

Un suo ritorno resta una suggestione romantica, più che un’opzione reale. Ma si sa: a Napoli, i grandi amori non si dimenticano mai.