Napoli-Eintracht, sospeso il Trattato di Schengen: controlli alle frontiere per motivi di sicurezza
Ott 22, 2025 - Redazione Vesuviolive
Ultras dell'Eintracht Francoforte contro la Polizia
Secondo quanto riportato da Il Mattino, in occasione della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, le autorità europee sarebbero pronte a sospendere temporaneamente lo spazio Schengen per motivi di sicurezza. La misura, che comporterebbe il ripristino dei controlli alle frontiere, mira a impedire l’arrivo in città degli ultrà tedeschi in vista del match del 4 novembre.
Il Ministero dell’Interno italiano avrebbe già predisposto un piano operativo: con la trasferta ufficialmente vietata ai tifosi dell’Eintracht, chiunque dovesse raggiungere Napoli in quelle ore senza motivo valido rischierebbe l’espulsione immediata, come avvenuto di recente a centinaia di tifosi partenopei a Eindhoven.
La preoccupazione principale riguarda possibili disordini nel centro città, analoghi a quelli avvenuti nel marzo 2023, quando alcuni gruppi di supporter tedeschi devastarono diverse aree del capoluogo campano. Le forze dell’ordine dispongono di un elenco di circa 400 individui considerati pericolosi, appartenenti ai principali gruppi organizzati tedeschi, ai quali sarà vietato l’ingresso in Italia.
Per ragioni di sicurezza, sono inoltre previste limitazioni alla circolazione nelle ore precedenti e successive alla partita.
Come spiega Il Mattino, “la sospensione temporanea del trattato di Schengen per 48 ore rientra tra i casi eccezionali previsti dall’Unione Europea, quando sussiste una minaccia concreta all’ordine pubblico”.