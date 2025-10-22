Le parole di Di Lorenzo dopo il 6-2 in Champions: “Una figuraccia, dobbiamo essere umili”

Dopo la sonora sconfitta per 6-2 sul campo del PSV Eindhoven, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è presentato ai microfoni di Sky Sport in qualità di portavoce della squadra.

Senza mezzi termini il capitano ha parlato di una figuraccia, che dovrà essere analizzata bene insieme al mister, anche perché tra soli quattro giorni è attesa l’Inter al Maradona, che ieri in Champions League ha battuto lo Union Saint-Gilloise con un netto 4-0.

Di Lorenzo ha parlato del periodo negativo del Napoli: la squadra partenopea viene da un’altra sconfitta, e per il capitano la squadra non dà più una sensazione di compattezza soprattutto difensiva, anzi si perde nei momenti difficili subendo l’imbarcata, e dando la sensazione che i ragazzi in campo potessero subire gol in qualsiasi momento.

Il leader azzurro chiama i compagni all’attenzione: occorre ritrovare solidità e tutto il gruppo squadra deve farsi un bagno d’umiltà per evitare che figuracce del genere non ricapitino mai più. La speranza del capitano, infatti, è che questa partita possa servire da insegnamento in vista dei prossimi impegni in campionato e Champions League.

Adesso bisogna resettare e pensare al difficilissimo scontro diretto di sabato sera, nella speranza di trovare una squadra pronta ad offrire una prestazione di livello.