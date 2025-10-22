McTominay suona la carica: “Non possiamo perdere la testa. Ora abbiamo un’altra occasione”
Ott 22, 2025 - Redazione Vesuviolive
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni ufficiali dell’Uefa dopo la sconfitta in Champions League sul campo del PSV, offrendo una riflessione lucida sul momento della squadra:
“Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando ci troviamo in inferiorità numerica. Serve maggiore solidità, specialmente negli ultimi minuti, dove ultimamente abbiamo concesso troppo. Nel calcio, però, c’è sempre un’altra occasione: dobbiamo lasciarci alle spalle la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare.”
Il giocatore scozzese ha poi analizzato alcuni episodi chiave del match:
“I due gol subiti nel primo tempo sono stati particolari: in pochi istanti ci siamo ritrovati sotto 2-1, nonostante stessimo giocando abbastanza bene fino a quel momento. Ma fa parte del gioco, può succedere.”
Infine, McTominay ha invitato il gruppo a mantenere equilibrio e concentrazione:
“La stagione è lunga, bisogna restare calmi. Non possiamo perdere la testa o lasciarci condizionare da troppi pensieri. Dobbiamo pensare partita dopo partita, come ho sempre fatto in carriera. Non è andata come speravamo, ma abbiamo subito una nuova opportunità davanti: il nostro obiettivo dev’essere continuare a crescere e migliorare.”