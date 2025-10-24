ULTIM’ORA/ Calvario Napoli, frattura per Meret: cosa è successo
Ott 24, 2025 - Michele Massa
Continua il duro dibattito sul caso Meret, questa volta il giornalista Nando Orsi si scaglia contro la tifoseria del Napoli
Altro giro, altro infortunio per il Napoli. Stavolta il problema arriva tra i pali, con il portiere Alex Meret costretto a fermarsi a causa di un nuovo guaio fisico.
Come comunicato dallo stesso club azzurro, Meret si è infortunato durante l’ultimo allenamento svolto in vista della sfida contro l’Inter, in programma domani. Il portiere friulano sarà quindi indisponibile non solo per la prossima gara, ma anche per le settimane a venire, in attesa dei tempi di recupero ufficiali.
Di seguito, il bollettino medico pubblicato dalla società partenopea
“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”, si legge sul sito ufficiale del Napoli.
Un’altra tegola, dunque, per la squadra di Conte, che dovrà fare a meno del suo estremo difensore titolare in un momento delicato della stagione.