Chivu avvisa: “Affrontiamo i campioni d’Italia ma siamo l’Inter”

Alla vigilia della sfida del Maradona tra Napoli e Inter, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara e analizzare le insidie che attendono la sua squadra.

Le parole di Chivu prima di Napoli-Inter

“Quello che è accaduto centra poco. Affrontiamo la squadra campione d’Italia e le ambizioni sono altissime. Sarà una partita combattuta e tutti vorranno portare a casa il risultato.”

Chivu ha sottolineato come, nonostante il momento delicato del Napoli, la qualità della rosa partenopea resti indiscutibile.

Alla domanda su quali risposte si aspetti dalla partita, l’allenatore dell’Inter ha risposto:

“Non possiamo paragonare l’anno scorso, anche se dobbiamo chiaramente guardare quanto accaduto. La rivalità c’è, il Napoli è una realtà importante del calcio italiano e non solo, e ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni.”

Chivu ha poi spiegato la scelta di concedere una giornata di riposo ai giocatori:

“Il giorno di riposo è normale. Veniamo da un periodo in cui tanti non sono nemmeno rientrati a casa: abbiamo fatto le cinque del mattino e anche in Belgio non siamo potuti rientrare dopo la partita. Mi sembrava giusto concedere una giornata con le famiglie e i bambini. Mi fido della loro professionalità e responsabilità. Siccome si gioca tanto, a volte è difficile preparare le partite come si vorrebbe. Era giusto che si riposassero.”

Infine, un passaggio sul peso specifico della gara in ottica campionato: