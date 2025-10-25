Napoli-Inter 3-1, la squadra di Conte risponde alla grande sul campo e si prende la vetta

Il Napoli risponde presente sul campo, non delude le altissime aspettative dei tifosi che volevano una grande prestazione, e batte l’Inter al Maradona, spazzando via le critiche e le polemiche successive alla sconfitta di Champions.

La cronaca della partita

La partita al Maradona contro l’Inter è priva di spunti per i primi dieci minuti, ma i nerazzurri guidati da Chivu iniziano poi ad attaccare, rendendosi pericolosi soprattutto sui calci piazzati e sui cross di Dimarco e Bastoni.

Il Napoli cerca di rispondere con qualche contropiede che sfrutta la velocità di David Neres, e al 32′ del primo tempo su un’occasione di Di Lorenzo, il terzino viene atterrato in area di rigore prima da Mkhitaryan e poi da Acerbi e il direttore di gara, dopo un lungo check, assegna il penalty al Napoli.

Gli azzurri si portano in vantaggio con il solito De Bruyne, che però sente un dolore al bicipite femorale ed è costretto ad uscire, al suo posto Mathias Olivera. Il primo tempo si conclude con due occasioni per l’Inter che colpisce due legni, con Bastoni e Dumfries.

Il secondo tempo inizia nel migliore dei modi: il Napoli segna praticamente subito con un grande tiro a incrociare del solito Scott Mctominay sull’ennesimo grande assist di Spinazzola.

La partita però al 56′ si riapre con un rigore per l’Inter, trasformato da Hakan Calhanoglu che spiazza Milinkovic-Savic. Però il Napoli non molla e colpisce di nuovo con il gran gol di Anguissa, migliore in campo della squadra allenata da Antonio Conte.

La partita è priva di altri guizzi perché gli azzurri tengono benissimo il campo, arginando bene i cross della squadra di Chivu, e anche i cambi di Noa Lang ed Elmas per Politano e Neres sono utili a permettere al Napoli di portare a casa il bottino pieno, riprendendosi la vetta della classifica.