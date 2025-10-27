Criscitiello controcorrente: “Meglio il litigio Lautaro-Conte che la non esultanza di Simeone”

Nel suo editoriale pubblicato su Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato con toni decisi il vivace confronto tra Lautaro Martínez e Antonio Conte andato in scena durante Napoli–Inter al Maradona. Il giornalista ha voluto esaltare la genuinità del gesto, paragonandolo a un calcio più vero e meno ipocrita.

Le parole di Michele Criscitiello sul caso Lautaro-Conte

“Meglio un Lautaro che invita Conte nel sottopassaggio che Simeone che non esulta. Così scrive nel suo editoriale per Sportitalia Michele Criscitiello, analizzando lo scontro verbale tra l’attaccante dell’Inter ed il tecnico del Napoli durante la sfida del Maradona di sabato: Intanto ringraziamo Lautaro ed Antonio che ci hanno riportato al calcio di un tempo, dove evitiamo finti baci e abbracci e frasi di circostanza. Conte e Martínez si odiano calcisticamente parlando. A Napoli ci hanno riservato uno spettacolo che abbiamo apprezzato, fatto di calcio e sincerità. Meglio un Lautaro che invita Conte nel sottopassaggio che Simeone che non esulta per un gol decisivo alla sua ex squadra.”