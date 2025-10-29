Anguissa, numeri da record da quando c’è Conte: come è cambiato il suo rendimento
Ott 29, 2025 - Luigi Vittorio Cesarino
Frank Zambo Anguissa (Foto Salvatore Varo)
Il match di Lecce ha visto Frank Zambo Anguissa vincere l’ennesimo premio Player of the Match, il quinto in sole nove partite di campionato: il centrocampista segna un gol pesantissimo che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di portare a casa i tre punti, dimostrando ancora una volta di essere fondamentale per Antonio Conte.
Le statistiche di Anguissa
Il centrocampista camerunense arriva nella stagione 2021/22 e mette a referto solamente 2 assist in 25 partite giocate in Serie A. È nella stagione 2022/23 che Frank Anguissa dimostra il suo valore: nell’anno della favolosa cavalcata Scudetto segna 3 gol e serve 5 assist per i compagni in 36 partite di campionato.
L’annata disastrosa post terzo Scudetto colpisce anche il rendimento della mezzala partenopea, che mette a referto solo un gol per tutta la stagione, tra campionato e Champions League.
Tutto cambia nella stagione passata con l’arrivo di mister Antonio Conte, noto per tirare fuori il massimo dai suoi calciatori, e infatti Zambo migliora il suo rendimento, e con il suo compagno di reparto Scott Mctominay, sono decisivi in mezzo al campo: nell’annata del quarto Scudetto migliora i suoi numeri segnando ben 6 gol, il doppio rispetto al 22/23 strepitoso, e partecipando almeno ad altre cinque azioni decisive con 5 assist.
Il camerunense non ha voglia di fermarsi qui, e ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: solo nel primo quarto di campionato ha segnato ben 4 gol, con l’obiettivo di superare il rendimento fenomenale della passata stagione.
Antonio Conte ha reso Anguissa uno dei centrocampisti più completi dell’intera Serie A, e i numeri sono solo la prova che il tecnico leccese è stato impattante al massimo nello sviluppo del calciatore, che con il Napoli è arrivato all’apice della carriera.