Anguissa, numeri da record da quando c’è Conte: come è cambiato il suo rendimento

Il match di Lecce ha visto Frank Zambo Anguissa vincere l’ennesimo premio Player of the Match, il quinto in sole nove partite di campionato: il centrocampista segna un gol pesantissimo che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di portare a casa i tre punti, dimostrando ancora una volta di essere fondamentale per Antonio Conte.

Le statistiche di Anguissa

Il centrocampista camerunense arriva nella stagione 2021/22 e mette a referto solamente 2 assist in 25 partite giocate in Serie A. È nella stagione 2022/23 che Frank Anguissa dimostra il suo valore: nell’anno della favolosa cavalcata Scudetto segna 3 gol e serve 5 assist per i compagni in 36 partite di campionato.

L’annata disastrosa post terzo Scudetto colpisce anche il rendimento della mezzala partenopea, che mette a referto solo un gol per tutta la stagione, tra campionato e Champions League.

Tutto cambia nella stagione passata con l’arrivo di mister Antonio Conte, noto per tirare fuori il massimo dai suoi calciatori, e infatti Zambo migliora il suo rendimento, e con il suo compagno di reparto Scott Mctominay, sono decisivi in mezzo al campo: nell’annata del quarto Scudetto migliora i suoi numeri segnando ben 6 gol, il doppio rispetto al 22/23 strepitoso, e partecipando almeno ad altre cinque azioni decisive con 5 assist.

Il camerunense non ha voglia di fermarsi qui, e ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: solo nel primo quarto di campionato ha segnato ben 4 gol, con l’obiettivo di superare il rendimento fenomenale della passata stagione.

Antonio Conte ha reso Anguissa uno dei centrocampisti più completi dell’intera Serie A, e i numeri sono solo la prova che il tecnico leccese è stato impattante al massimo nello sviluppo del calciatore, che con il Napoli è arrivato all’apice della carriera.