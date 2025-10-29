McTominay spegne tutti i rumors: “Sto bene a Napoli”

Scott McTominay non si muove da Napoli. Il centrocampista scozzese ha voluto mettere a tacere le voci circolate negli ultimi giorni in Inghilterra, secondo cui avrebbe manifestato il desiderio di tornare in Premier League. Attraverso un’intervista rilasciata a Sky Sports, il giocatore ha chiarito la sua posizione: “A Napoli sto benissimo e non ho alcuna intenzione di andare via”.

Le ultime voci poi smentite da McTominay

Le indiscrezioni dei tabloid britannici, che parlavano di un possibile interesse da parte di alcuni club inglesi, non trovano dunque conferma. McTominay si sente parte integrante del progetto azzurro e non ha alcuna intenzione di interrompere un percorso che, finora, gli ha regalato grandi soddisfazioni.

D’altronde, i dubbi erano davvero pochi. Lo scozzese è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli, risultando decisivo in più momenti e conquistando il cuore dei tifosi. La scorsa stagione, la sua prima in Italia, è stata per lui una scoperta entusiasmante, tra calcio di alto livello e passione popolare.

Dopo una lunga carriera al Manchester United, McTominay ha scelto con convinzione Napoli, e non si è mai pentito della decisione. Nel capoluogo campano si sente a casa: è un idolo per i tifosi, un punto di riferimento per Conte e un leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio.

Per McTominay, dunque, il futuro parla ancora azzurro: Napoli è il presente e, almeno per ora, anche il domani.