Infortunio Noa Lang: i tempi di recupero e cosa è successo

Noa Lang è sceso in campo ieri per la prima volta in stagione da titolare con il Napoli nel match contro il Lecce, ma la sua partita è durata effettivamente solo un tempo. L’attaccante olandese è stato costretto a lasciare il campo all’inizio della ripresa, dopo aver subito un intervento in scivolata in copertura: è stato lui stesso a chiedere il cambio.

L’infortunio di Noa Lang, ecco le ultimissime

Dopo la gara, Antonio Conte ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore ai microfoni di Dazn, spiegando che Lang ha subito due colpi nello stesso punto e che si tratta probabilmente di un indurimento muscolare, senza alcuna rottura. Pochi minuti più tardi, in conferenza stampa, l’allenatore ha aggiunto che Lang ha disputato una discreta partita e che può dare ancora di più: “È uscito per un doppio colpo sul quadricipite. Speriamo non sia niente di particolare”.

Le indicazioni, dunque, sono positive: non sembrerebbe trattarsi di un infortunio grave e Lang punta a ritrovare quanto prima una maglia da titolare. L’attaccante olandese avrà così la possibilità di aumentare il proprio spazio nel Napoli e di incidere sempre di più nel progetto di Conte.