Spalletti nuovo allenatore della Juventus ma tornerà subito al Maradona: la data della sfida

Ott 30, 2025 - Michele Massa

Napoli-Juventus, in programma domenica 7 dicembre alle ore 20.45, si preannuncia come una delle sfide più attese e cariche di emozioni della stagione. Un grande classico del calcio italiano che, questa volta, avrà un sapore ancora più speciale — e decisamente teso — per un protagonista in particolare: Luciano Spalletti.

Il ritorno di Spalletti a Napoli

L’ex allenatore azzurro, infatti, è da poco diventato il nuovo tecnico della Juventus, subentrando all’esonerato Igor Tudor. Un ritorno clamoroso in Serie A e, soprattutto, un ritorno a Fuorigrotta che promette scintille.

Proprio al Diego Armando Maradona, Spalletti aveva scritto una delle pagine più memorabili della storia recente del Napoli, guidando la squadra alla conquista del terzo scudetto, 33 anni dopo l’ultimo trionfo firmato Maradona. Un’impresa che lo aveva reso un simbolo per la città, ma che ora rischia di essere offuscata dal suo nuovo incarico sulla panchina della storica rivale.

I tifosi azzurri hanno già iniziato il conto alla rovescia per quella che si prospetta come una partita infuocata, dal fortissimo valore simbolico. Le previsioni, però, non lasciano spazio al romanticismo: per Spalletti, l’accoglienza al Maradona potrebbe essere tutto fuorché calorosa.

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".