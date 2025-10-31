Napoli-Buongiorno: attivata l’opzione rinnovo. Cifre e dettagli
Ott 31, 2025 - Michele Massa
Alessandro Buongiorno (Foto Salvatore Varo)
Negli ultimi giorni il Napoli ha attivato l’opzione per il sesto anno di contratto di Alessandro Buongiorno, inizialmente legato al club con un accordo quinquennale. Il difensore classe 1999, arrivato dal Torino, proseguirà così la sua avventura in azzurro almeno fino al 2030, come riferito su YouTube dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto.
Buongiorno sarà del Napoli ancora a lungo
La decisione rientra nella politica del club partenopeo di blindare i propri giocatori più importanti e garantire stabilità tecnica al progetto in corso. Un segnale chiaro della volontà della società di costruire un gruppo solido e competitivo anche per le prossime stagioni.
Inoltre, a partire dall’estate 2026, nel contratto del difensore centrale sarà inserita anche una clausola rescissoria, elemento ormai abituale nei contratti del Napoli. Tale clausola rappresenta uno strumento utile sia a tutelare la società, sia a stabilire con chiarezza i margini di eventuali future trattative che potrebbero coinvolgere il giocatore.