Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Napoli-Buongiorno: attivata l’opzione rinnovo. Cifre e dettagli

Ott 31, 2025 - Michele Massa

Alessandro Buongiorno (Foto Salvatore Varo)

Negli ultimi giorni il Napoli ha attivato l’opzione per il sesto anno di contratto di Alessandro Buongiorno, inizialmente legato al club con un accordo quinquennale. Il difensore classe 1999, arrivato dal Torino, proseguirà così la sua avventura in azzurro almeno fino al 2030, come riferito su YouTube dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto.

Buongiorno sarà del Napoli ancora a lungo

La decisione rientra nella politica del club partenopeo di blindare i propri giocatori più importanti e garantire stabilità tecnica al progetto in corso. Un segnale chiaro della volontà della società di costruire un gruppo solido e competitivo anche per le prossime stagioni.

Inoltre, a partire dall’estate 2026, nel contratto del difensore centrale sarà inserita anche una clausola rescissoria, elemento ormai abituale nei contratti del Napoli. Tale clausola rappresenta uno strumento utile sia a tutelare la società, sia a stabilire con chiarezza i margini di eventuali future trattative che potrebbero coinvolgere il giocatore.

Tag
Alessandro BuongiornoSSC Napoli
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".