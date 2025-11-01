Napoli-Como 0-0, i ragazzi di Conte non segnano e Fabregas strappa un punto al Maradona

Finisce a reti bianche il match tra Napoli-Como valevole per la decima giornata di Serie A. Un Napoli poco incisivo che però può prendere positivamente questo punto dopo la prestazione non brillante offerta quest’oggi.

La cronaca della partita

Il primo tempo di Napoli-Como inizia bene per la squadra allenata da Fabregas che attacca molto la profondità a mette paura alla linea difensiva guidata da Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Anche il Napoli pressa alto il Como arrivando al limite dell’area con Neres che con qualche cross ha cercato di bucare la difesa comasca.

Al 24′ Alvaro Morata viene steso da Milinkovic-Savic in area di rigore: il direttore di gara Zufferli non ha dubbi e assegna il penalty. Ancora una volta però il portiere serbo del Napoli riesce a ipnotizzare il tiratore, parando il suo secondo penalty di fila. La prima frazione di gioco si conclude con un tiro di Mctominay, contrastato bene dalla difesa del Como, e un tiro di Nico Paz che finisce alto sopra la traversa. Da segnalare l’infortunio muscolare di Billy Gilmour che esce, al suo posto Elmas.

Il secondo tempo continua sulla falsa riga del primo, con il Napoli che non riesce ad affondare il colpo e con pochi guizzi da parte del Como. Da segnalare un colpo di testa centrale di Hojlund su cross di Politano, qualche tiro poco pericoloso dell’esterno destro italiano del Napoli, e poco altro da segnalare.

Tutto sommato un pareggio che sta più stretto al Como, che può recriminare il rigore sbagliato da Alvaro Morata. Tocca ancora una volta resettare questa prestazione e pensare all’impegno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di martedì sera.