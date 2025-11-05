Napoli insufficiente contro l’Eintracht tranne che per Di Lorenzo: “Siamo stati ottimi, mancava solo il gol”

Al termine della gara, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prestazione della squadra. Nonostante il pareggio e l’assenza di gol, il difensore azzurro ha parlato di una prova positiva, suscitando però forti reazioni tra i tifosi.

Le parole di Giovanni Di Lorenzo dopo Napoli-Eintracht

“Abbiamo fatto un’ottima gara. Ci è mancato il gol, essere più concreti e precisi nell’ultimo passaggio. È stata una partita fisica, ma abbiamo contenuto bene anche le loro ripartenze”, ha dichiarato Di Lorenzo. Il capitano ha poi evidenziato la capacità del gruppo di leggere i momenti della gara e ha elogiato l’integrazione dei nuovi: “Siamo una squadra che sa leggere i momenti. Abbiamo rischiato poco, se non per un paio di rimpalli. I nuovi stanno crescendo e si stanno integrando bene”.

Parole che però non hanno convinto il pubblico. I tifosi del Napoli, sui social e nei principali forum, hanno espresso un giudizio completamente diverso, definendo questa prova come una delle peggiori della stagione. Non solo per la mancanza di gol, ma per l’assenza di idee, ritmo e intensità. In molti hanno criticato l’approccio timido e la scarsa qualità del gioco espresso, ritenendo ingiustificato l’ottimismo mostrato dal capitano.

Da una parte quindi una squadra che prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, forte della solidità difensiva e della crescita dei nuovi innesti; dall’altra una tifoseria delusa, che si aspetta molto di più da un gruppo reduce da stagioni ad altissimo livello. Per ricucire questa distanza serviranno prestazioni più convincenti, risultati e soprattutto il ritorno di quell’identità di gioco che ha fatto innamorare Napoli.