The Best FIFA Men’s 11, tre giocatori del Napoli tra le nomination: ecco quali sono

La clamorosa e inaspettata cavalcata del Napoli dell’anno scorso, che portò la squadra di Antonio Conte a vincere lo Scudetto dopo una lotta serrata con l’Inter di Simone Inzaghi, viene riconosciuta anche in ambito europeo: tre giocatori del Napoli sono stati nominati nella possibile migliore 11 della FIFA della passata stagione.

I giocatori del Napoli nominati

Figurano in questa lista dei migliori giocatori d’Europa della passata stagione tre calciatori del Napoli: nella categoria di miglior portiere è stato nominato Alex Meret; il portiere italiano l’anno scorso ha contribuito alla difesa migliore d’Europa, con soli 25 gol subiti in tutto il campionato, e 18 porte inviolate tra Serie A e Coppa Italia.

Il secondo giocatore nominato è tra i migliori difensori ed è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Simbolo di costanza, il terzino titolarissimo del Napoli l’anno passato ha giocato 37 partite su 38, con 3 gol e 3 assist e una media voto fenomenale di 7.17 a coronare la grande stagione del capitano degli ultimi due Scudetti del Napoli.

Infine, tra i giocatori del Napoli non poteva non figurare Scott McTominay, MVP della scorsa Serie A e protagonista assoluto del centrocampo azzurro. Il ragazzo di Lancaster, dopo alcune stagioni non brillanti al Manchester United, arriva qui a Napoli in cerca di riscatto ed entra subito nel cuore di tutti i tifosi napoletani. Il centrocampista scozzese contribuisce profondamente allo Scudetto, con 12 gol in campionato, accompagnati da 6 assist per i compagni, statistiche che gli valgono la nomination tra i migliori centrocampisti d’Europa.

Questi riconoscimenti non fanno che aumentare di prestigio la grande impresa che ha compiuto il Napoli, che è andato contro tutti i pronostici e ha vinto uno Scudetto insperato, ed è per questo che rimarrà nel cuore di tutti i tifosi per tutta la vita.