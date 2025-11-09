Il Bologna di Italiano schianta il Napoli, al Dall’Ara finisce 2-0 per i felsinei

Notte fonda a Bologna per il Napoli di Antonio Conte; i rossoblù battono agilmente gli azzurri per 2-0, con i partenopei che non si sono mai resi pericolosi in zona gol e continuano il trend negativo in zona offensiva: sono tre le partite senza segnare gol.

La cronaca della sfida

Gli azzurri di Antonio Conte cambiano molto poco nell’undici di partenza, con la conferma di Elmas sulla sinistra dopo la buona prestazione di Champions League a supporto di Politano e Hojlund. Confermato tra i titolari anche Miguel Gutiérrez, alla seconda da titolare con la maglia azzurra.

Il primo tempo è quasi privo di emozioni e finisce a reti bianche; il Napoli attende il Bologna per poi ripartire, ma lo fa con un possesso prevedibile e lento, che quasi mai mette in difficoltà i felsinei. I rossoblù perdono al 8′ il portiere titolare Skorupski, al suo posto il giovane Massimo Pessina all’esordio in Serie A.

Nella seconda frazione di gioco il Napoli non è pervenuto, e con due gol a strettissimo giro nei primi quindici minuti del tempo, prima con Dallinga e poi con Lucumì, la squadra di Vincenzo Italiano indirizza il match sui propri binari, con i partenopei che non sono riusciti a raddrizzare una partita giocata male dall’inizio alla fine.

Un Napoli nervoso e lento che deve necessariamente registrare sia la difesa, con tanti errori dei singoli in marcatura, ma soprattutto l’attacco, che dà l’impressione di non essere più capace di rendersi pericoloso. Per vincere le partite bisogna fare gol, e Antonio Conte in occasione della sosta deve sistemare ciò che non va per tornare a macinare punti alla fine della pausa nazionali, con la stagione che sta entrando nel vivo.