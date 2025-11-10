Tensioni in casa Napoli: “La dirigenza teme le dimissioni di Conte”

Sono ore di riflessione in casa Napoli. Infatti, come recita l’edizione odierna de La Repubblica, le dimissioni di Conte sono un argomento caldo già da tempo e che, partita dopo partita, sembrano prendere sempre più quota.

I recenti risultati, accompagnati da prestazioni non degne di nota, portano la società a fare le dovute considerazioni assieme al tecnico leccese. Gli azzurri nelle ultime tre partite hanno totalizzato 0 reti, portando ancora una volta avanti la tesi dell’attacco inefficace e di un gioco estremamente difensivista.

Per quanto ci siano innumerevoli assenze, l’atteggiamento messo in campo dai giocatori è ingiustificabile, come affermato dallo stesso Conte in conferenza stampa dopo il 2-0 subito al Dall’Ara nella giornata di domenica.

Si parla di un possibile incontro in settimana tra Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, e Antonio Conte; così da ristabilire in maniera chiara gli obbiettivi stagionali e, perché no, parlare del mercato di riparazione.

Il ruolo di De Laurentiis: ecco il piano del presidente

La notizia delle possibili dimissioni di Conte ha allarmato tutto l’ambiente azzurro non solo perché rappresenterebbe una perdita tecnica significativa, ma anche perché manderebbe un messaggio all’Italia intera di profonda instabilità, come abbiamo già visto per Juventus, Fiorentina e Atalanta fra le tante.

L’intervento del presidente De Laurentiis per affrontare la crisi azzurra ha come obiettivo quello di ricucire lo strappo che si è creato tra la squadra e l’allenatore. Come affermato precedentemente, si farà chiarezza sugli obiettivi stagionali provando a far tornare a galla la fiducia nei confronti del tecnico salentino ex Juve ed Inter.

Il patron pronto a difendere Conte con i denti

Il patron azzurro mira a domare ogni tipo di incendio mediatico attorno a Conte, spegnendo sul nascere ogni tipo di dissenso interno alimentato da invenzioni esterne. La figura del mister campione d’Italia rimane un punto fermo imprescindibile da cui poter ripartire: la sua permanenza infatti, sostenuta dalla dirigenza azzurra, è vista come condizione necessaria per la rinascita del Napoli dopo un periodo di incertezza che i tifosi credevano fosse terminato dopo la doppia vittoria con Inter e Lecce.