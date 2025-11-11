Chiariello contro Conte: “Antonio qui non siamo fessi, parla dei problemi tattici”

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna, non si placano le polemiche per le dichiarazioni di Antonio Conte nel post-partita. Tra le voci più critiche spicca quella di Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, che nel corso della trasmissione “A pranzo con Chiariello” ha espresso un giudizio durissimo sull’allenatore azzurro.

Le parole di Chiariello contro Conte

“Zero a Conte perché ha fatto la conferenza stampa più allucinante della storia del calcio. Non ho mai sentito un allenatore esporre così a pubblico ludibrio la propria squadra. Ha fatto finta di prendersi le colpe”, ha dichiarato Chiariello, commentando le parole del tecnico, che aveva ammesso di non essere riuscito a entrare “nel cuore e nella mente dei calciatori”.

Il giornalista ha poi rincarato la dose: “Conte dice di non aver fatto un buon lavoro perché non è capace di fare trapianti di cuore. Cioè sta dicendo che i giocatori non ci mettono passione e sangue in campo. E le colpe tecnico-tattiche? E la gestione della rosa, dei cambi e del turnover? E la mancanza di rifornimenti a Højlund? E gli esterni che non segnano da otto mesi? Di chi è la colpa per tutto questo? Mia?”.

Chiariello ha concluso con una battuta tagliente: “Antò, non prenderci per fessi: qui a Napoli non siamo fessi!”

Parole che fotografano il crescente malcontento di una parte dell’ambiente partenopeo, deluso dal rendimento della squadra e dalle scelte di Conte, finito nel mirino dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.