Stasera Conte torna a Napoli: possibile incontro con De Laurentiis

Dopo un paio di giorni di riposo dopo un lungo tour de force, Antonio Conte è atteso a Napoli in serata e domani dirigerà l’allenamento con coloro che sono rimasti durante la pausa delle nazionali, previsto un incontro con Manna, e forse anche uno con De Laurentiis.

L’allenatore del Napoli aveva già dopo la partita col Bologna manifestato la volontà di voler discutere con i giocatori, capire “se c’è energia” e agire di conseguenza perché, a detta sua, “io i morti non li alleno”; quindi sulla base di ciò, le prossime settimane saranno fondamentali non solo per la stagione del Napoli ma anche per il futuro del tecnico sulla panchina azzurra.

Previsto un incontro Conte-Manna, possibile anche uno con De Laurentiis

Sicuramente, prima di dirigere l’allenamento, Conte domattina avrà un incontro con Manna probabilmente per discutere sulla situazione attuale della squadra, magari anche evidenziando le lacune poi da dover eventualmente colmare a Gennaio.

Tuttavia, la notizia più importante è che, dopo la smentita sulle presunte dimissioni di Conte da parte del patron azzurro ieri sera, ci potrebbe essere proprio un incontro Conte-De Laurentiis nei prossimi giorni dove il tecnico descriverà i problemi incontrati, quelle che sono, a suo vedere, le cause e poi i due, in comune accordo, agiranno di conseguenza.

Al di là dell’incontro, una riflessione nel merito su quanto accaduto nelle ultime settimane è d’obbligo, poiché, eccetto la vittoria sull’Inter che ha dato nuova linfa alla squadra, le prestazioni dell’ultimo mese sono molto al di sotto delle aspettative.

Si ricordi, che in una Serie A in cui tutte le squadre di vertice avevano cambiato allenatore, il Napoli all’inizio del campionato rappresentava l’unico punto fermo ed indiscusso, tuttavia nel corso dei primi messi sembra che tutte queste certezze accumulate nell’ultimo periodo siano svanite per una serie di fattori che solo chi è dentro lo spogliatoio è in grado di spiegare.

In sintesi, l’incontro Conte-De Laurentiis sarà sicuramente fondamentale per tracciare una linea comune da seguire nel futuro prossimo, ma al di là della veridicità di quest’ultimo, riflessioni in casa Napoli sono necessarie per non compromettere il prosieguo della stagione.