Infortunio Anguissa: cosa è successo e i probabili tempi di recupero

Brutte notizie per il Napoli e per la nazionale camerunese: Frank Anguissa si è fermato a causa di un infortunio muscolare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista azzurro si sarebbe procurato uno stiramento durante un allenamento con la sua nazionale.

Anguissa si ferma in Nazionale, cosa è successo

“C’è preoccupazione per Frank Anguissa — scrivono i media camerunesi —. Il giocatore non prenderà parte alla sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma domani sera, valida per i playoff africani di qualificazione ai Mondiali”.

Per la giornata di oggi è atteso un quadro clinico più chiaro, dopo che saranno effettuati gli accertamenti medici per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Secondo più fonti, Anguissa si sarebbe fatto male durante un allenamento in Marocco, dove la squadra di Rigobert Song sta preparando le prossime gare. A condividere la stessa sorte anche l’ex attaccante di PSG e Bayern Monaco, Eric Maxim Choupo-Moting, anch’egli fermato da un problema fisico.

Alcuni cronisti locali hanno collegato questi stop a sessioni di allenamento troppo intense, che avrebbero messo sotto stress diversi giocatori. Il Napoli, intanto, resta in attesa di aggiornamenti, con la speranza che per Anguissa non si tratti di nulla di grave.