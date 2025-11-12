Il ct dell’Olanda Koeman su Lang: “Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha toccato un pallone”

Non è stato un inizio semplice per Noa Lang nel campionato italiano. L’attaccante olandese, arrivato al Napoli con grandi aspettative dopo le brillanti stagioni al PSV, finora ha trovato poco spazio in azzurro, partendo titolare in una sola partita ufficiale.

A commentare la sua situazione è stato il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, durante una conferenza stampa dal ritiro della nazionale orange. Questo quanto riportato da Voetbal Primeur: “A settembre ho parlato con lui per capire come stesse andando in Italia – ha raccontato Koeman –. Mi ha detto: ‘28 giorni di ritiro e non ho visto un pallone’. È un grande cambiamento per un giocatore, bisogna stringere i denti. Ma non è poi così negativo se serve a crescere.”