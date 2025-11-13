Vesuvio Live

Conte infastidito dall’intervista di Lobotka: spunta il retroscena

Nov 13, 2025 - Michele Massa

Conte e Lobotka

Il clima in casa Napoli resta teso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte sarebbe rimasto infastidito dalle dichiarazioni rilasciate da Stanislav Lobotka durante il ritiro della nazionale slovacca. Il centrocampista avrebbe espresso alcune considerazioni non gradite al tecnico, che non avrebbe apprezzato le critiche – seppur indirette – ai suoi metodi di lavoro.

Conte e Lobotka e il retroscena dopo l’intervista dello slovacco

Un episodio che rischia di alimentare ulteriormente le tensioni interne, in un momento già delicato per la squadra azzurra. Intanto, Conte non si è presentato agli allenamenti di questa settimana, ma si tratta di un’assenza concordata con la società: il tecnico farà ritorno a Castel Volturno lunedì 17 novembre.

Nel frattempo, continuano a circolare voci sulle possibili dimissioni dell’allenatore, ma – come sottolinea il quotidiano – non esistono lettere né segnali concreti in questa direzione. Conte resta però alla finestra, in cerca di risposte dal gruppo e deciso a ottenere una reazione sul campo dopo le ultime delusioni.

La sua posizione, almeno per ora, non è in discussione, ma il messaggio è chiaro: servirà un cambio di passo immediato per ritrovare compattezza e rilanciare la stagione del Napoli.

Antonio ConteSSC NapoliStanislav Lobotka
Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".