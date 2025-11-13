Emergenza Napoli, l’infermeria si riempie: quando torneranno gli infortunati

L’infortunio di Anguissa si aggiunge ad una lunga lista di nomi che per un motivo o per un altro non hanno potuto dare una mano al Napoli nelle ultime giornate: scopriamo insieme le date dei rientri dei calciatori in questione.

Inizialmente, va ricordato, però, che la lunga lista di infortunati non può di certo giustificare le recenti prestazioni degli azzurri dato che la debacle di Bologna ha a che fare con l’atteggiamento, la voglia, l'”energia“, tutte caratteristiche che discendono dall’aspetto puramente tecnico.

In primo luogo, il Napoli ha iniziato la stagione già sapendo di doversi privare, almeno per la prima metà di stagione, del suo punto di riferimento offensivo principale: Romelu Lukaku che l’anno scorso è andato in doppia cifra sia per quanto riguarda i gol che per gli assist.

Infortunatosi ad Agosto, le prime stime parlavano di un possibile rientro all’inizio del 2026, tuttavia un grande impegno da parte del ragazzo e una serie di circostanze favorevoli hanno fatto sì che il belga possa tornare in squadra già dalla metà di Dicembre, chiaramente senza forzare il rientro.

In ordine temporale, il secondo grande infortunio della stagione ha riguardato Alex Meret, il portiere azzurro, infatti, resterà fuori fino alla seconda metà di Dicembre anche se il suo posto in squadra non è assolutamente confermato, anzi, le prestazioni di Milinkovic fanno sì che al suo rientro, Conte avrà una bella gatta da pelare.

Infortuni a centrocampo: la situazione

Inoltre, pochi giorni dopo il Napoli ha avuto la stangata De Bruyne, infortunatosi nel match con l’Inter e che resterà fuori almeno fino al Marzo 2026. Un perdita importante per Antonio Conte che perde un punto di riferimento fondamentale a centrocampo non solo tecnicamente parlando ma anche sul piano dell’esperienza.

A questo proposito, alcuni avevano parlato dell’infortunio di De Bruyne come una “fortuna” per il Napoli, tuttavia le partite immediatamente successive li hanno smentiti categoricamente dato che i partenopei hanno faticato oltremodo proprio in fase costruttiva.

Infine, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’infortunio di Anguissa, che all’inizio si pensava fosse cosa da niente, e che invece lo terrà ai box fino al Febbraio 2026 impoverendo ancora di più il centrocampo partenopeo.

Ai margini, giusto ricordare come anche Gilmour abbia subito un piccolo stop che lo terrà ai box fino alla fine di Novembre/inizio Dicembre, mandando il Napoli di Conte in piena emergenza a centrocampo fino alla fine del mese.

Infine, è ragionevole pensare che a Gennaio qualcosa si possa muovere soprattutto a centrocampo visto che Anguissa e De Bruyne torneranno tra Febbraio e Marzo e per reintegrarli totalmente ci vorrà un pò.