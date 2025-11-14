Vesuvio Live

Campioni sul campo e nella vita: i calciatori del Napoli tra doni e sorrisi dai bimbi malati

Nov 14, 2025 - Redazione

I calciatori del Napoli al reparto pediatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Una mattinata carica di emozioni nel reparto Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli dove i piccoli pazienti hanno potuto incontrare dal vivo alcuni calciatori della Società Sportiva Calcio Napoli.

I calciatori del Napoli alla Pediatria Federico II: doni e sorrisi

Trascorrere una mattinata assieme ai propri eroi, scattare selfie e ricevere autografi. Per un po’ tornare a sorridere spensierati. È il regalo fatto dalla Società Sportiva Calcio Napoli e dai suoi campioni ai piccoli e giovani pazienti della Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

Juan Jesus, David Neres, Luca Marianucci, Nikita Contini e Antonio Vergara hanno incontrato i bambini ricoverati, donando un’emozione indimenticabile ai piccoli guerrieri e alle loro famiglie, ritagliando per loro un momento di spensieratezza e gioia.

Ma anche i piccoli pazienti hanno voluto fare un regalo ai giocatori: due quadri realizzati in un percorso laboratoriale proprio in vista di questo incontro speciale.  L’arrivo dei campioni azzurri è stato accolto da sorrisi, emozione e qualche sguardo incredulo: per molti bambini, abituati a vedere i loro beniamini solo in TV o allo stadio, ritrovarseli accanto al proprio fianco è stato un momento speciale, capace di alleggerire per qualche ora il peso della degenza.

È stato un dono splendido che la Società Sportiva Calcio Napoli ha voluto fare ai nostri bambini e a tutta la comunità ospedaliera. La presenza dei calciatori del Napoli ha portato un sorriso autentico e un messaggio concreto di vicinanza ai nostri piccoli pazienti”– ha detto il direttore generale Elvira Bianco.

L’iniziativa, promossa in sinergia tra il Calcio Napoli e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, conferma il ruolo dello sport come veicolo di solidarietà, inclusione e speranza. La visita di Juan Jesus, Neres, Marianucci, Contini e Vergara resterà a lungo nel cuore dei piccoli pazienti, dei loro genitori e del personale sanitario che ogni giorno li accompagna nel percorso di cura.

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico IIcalciatorepediatriaSSC Napoli
