Napoli, infortunio Meret: arrivano importanti novità sul portiere
Nov 14, 2025 - Michele Massa
Il Corriere dello Sport dedica oggi in edicola un ampio focus sull’emergenza infortuni che sta colpendo la Serie A. Nei giorni in cui si parla del lungo stop di Anguissa — con un rientro previsto soltanto nel 2026 — e delle buone notizie legate a Lukaku, che potrebbe tornare prima del previsto, il quotidiano fa il punto anche su un altro giocatore out da tempo: Alex Meret.
Le ultime sull’infortunio di Meret
Per il portiere del Napoli, infatti, non arrivano segnali incoraggianti. A differenza di Big Rom, per il quale si parla di tempi in riduzione, la situazione dell’estremo difensore azzurro rimane invariata. Meret è fermo a causa della frattura del secondo metatarso del piede destro, un infortunio che lo tiene lontano dai campi ormai da settimane.
Il Corriere chiarisce il quadro: dopo il periodo di immobilizzazione con il gesso e la successiva riabilitazione, il rientro non sarà immediato.
Secondo le stime, il portiere dovrebbe tornare soltanto dopo la Supercoppa, chiudendo così un totale di due mesi di stop che lo vedranno nuovamente disponibile a fine dicembre.
Una brutta notizia per il Napoli, che dovrà ancora fare a meno del suo numero uno in una fase cruciale della stagione, mentre l’emergenza infortuni continua a pesare sull’intero panorama calcistico italiano.