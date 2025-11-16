De Laurentiis senza filtri: “Anguissa e Rrahmani sono tornati sfasciati, voglio un risarcimento”

Dopo i recenti infortuni di Anguissa e Rrahmani in nazionale, il presidente del Napoli non ha fatto attendere il suo pensiero in merito anzi, nel corso di un’intervista, ha aspramente criticato questa situazione esigendo un rimborso dalle nazionali.

Conosciamo già da tempo la franchezza con cui il patron azzurro esprime le proprie opinioni, tuttavia, queste dichiarazioni sono destinate a fare scalpore proprio per l’aspra critica verso il sistema delle nazionali e tutto ciò che vi ruota intorno.

“Anguissa e Rrahmani sfasciati, voglio un rimborso”

Il numero 1 azzurro ha espresso così il suo parere sulle nazionali e sugli infortuni dei suoi giocatori relativi a partite disputate proprio in nazionale:

“Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite.

I giocatori prendono uno stipendio dalle società e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all’Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla”.

Insomma, il classico De Laurentiis senza filtri destinato a far scalpore e che non ha paura di sfidare testa a testa dei colossi come la Fifa e l’UEFA. A detta di De Laurentiis, siccome a pagare gli stipendi dei calciatori sono le società, queste devono essere rimborsate qualora uno dei giocatori che “prestano” alle nazionali si infortuni.

Inoltre, continua la sua crociata sulla diminuzione del numero delle squadre in A ed infine attacca la Uefa e la Fifa perché, a detta sua, non si interesserebbero dei campionati nazionali e della loro valenza. In conclusione, oltre ad un rimborso, vorrebbe l’apertura di una finestra di mercato per rimpiazzare l’infortunato.

A dire il vero, questa logica, seppur non connessa alle nazionali, esiste già nel caso di titolari che si infortunano per un lungo lasso di tempo già in Spagna( dove si ricorda il caso Braithwaite)e in Francia con un jolly a squadra per stagione.

Il pensiero sull’operato di Gattuso in nazionale

Infine, Aurelio esprime il suo pensiero in merito alla possibilità di vedere l’Italia ai prossimi mondiali:

“Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista. Lui ce la dovrebbe fare“.

In sostanza, almeno per quanto riguarda la Nazionale Italiana, De Laurentiis ripone fiducia sull’operato di Gennaro Gattuso e crede che questi possa guidare gli azzurri alla partecipazione al Mondiale del prossimo anno.