ULTIM’ORA/ Scelto l’arbitro di Napoli-Atalanta: ecco chi dirigerà la sfida
Nov 19, 2025 - Michele Massa
L'arbitro Marco Di Bello in Juventus - Bologna
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di campionato e ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà Napoli-Atalanta, big match in programma sabato 22 novembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.
La sfida sarà affidata a Marco Di Bello, scelto come arbitro principale per guidare una partita particolarmente delicata in chiave alta classifica.
A completare la squadra arbitrale designata per l’incontro:
- Assistenti: Dei Giudici e Bahri
- Quarto ufficiale: Rapuano
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Gariglio
Una terna esperta per una sfida che promette spettacolo e che potrebbe incidere in maniera significativa sulle ambizioni delle due squadre nella corsa ai primi posti della Serie A.