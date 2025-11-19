Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ Scelto l’arbitro di Napoli-Atalanta: ecco chi dirigerà la sfida

Nov 19, 2025 - Michele Massa

L'arbitro Marco Di Bello in Juventus - Bologna

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di campionato e ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà Napoli-Atalanta, big match in programma sabato 22 novembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

La sfida sarà affidata a Marco Di Bello, scelto come arbitro principale per guidare una partita particolarmente delicata in chiave alta classifica.

A completare la squadra arbitrale designata per l’incontro:

  • Assistenti: Dei Giudici e Bahri
  • Quarto ufficiale: Rapuano
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Gariglio

Una terna esperta per una sfida che promette spettacolo e che potrebbe incidere in maniera significativa sulle ambizioni delle due squadre nella corsa ai primi posti della Serie A.

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".