Cessione Manolas e acquisto Osimhen, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio

Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito di un’inchiesta per falso in bilancio legata alla cessione di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e alle presunte plusvalenze irregolari connesse all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.

Le accuse, avanzate dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, riguardano i bilanci aziendali relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021. Nel provvedimento sono coinvolti anche la società Calcio Napoli e Andrea Chiavelli; il processo è stato fissato per l’apertura il 2 dicembre 2026. A riportarlo è Adnkronos.



