Champions, Napoli obbligato a vincere: cosa serve per qualificarsi

Domani sera, il Napoli scenderà in campo con un obiettivo ben chiaro: vincere. Infatti, la partita col Qarabag rappresenta uno snodo vitale per il cammino del Napoli per qualificarsi alla fase finale di Champions League .

Andiamo a vedere le insidie che questo match rappresenta, i prossimi avversari e soprattutto andiamo a capire quanti saranno all’incirca i punti che gli azzurri dovranno portare a casa per riuscire ad entrare tra le migliori 24 d’Europa.

Napoli, vittoria obbligata per qualificarsi

Ai tempi del sorteggio, non vi erano dubbi a riguardo di quale fosse il match più facile dell’intero cammino degli azzurri. Infatti, tutti evidenziavano il match casalingo contro il Qarabag come sfida da “3 punti assicurati”.

Tuttavia, incredibilmente dopo 4 giornate il Qarabag si presenta al Maradona con 7 punti, mentre il Napoli ne ha 4, la squadra azera proviene da un pareggio casalingo con il Chelsea in una gara che stava comandando per ampi tratti.

Al Napoli questi 3 punti non servono solo per agganciare il Qarabag, ma anche per una questione di calendario, infatti dopo questo match per il Napoli ci saranno due trasferte insidiose prima di ospitare il Chelsea al Maradona.

Per ironia della sorte, il match di domani sarà anche una sorta di test per le partite seguenti visto che il Qarabag ha giocato con tutte le 3 prossime avversarie del Napoli( Benfica, Copenhagen e Chelsea), fra l’altro ottenendo 7 punti.

Il Napoli dopo questo match, volerà in Portogallo per affrontare il Benfica, a Gennaio quindi volerà nella gelida Danimarca contro il Copenhagen prima di affrontare il Chelsea al Maradona. Come si evince, partite facili non ce ne sono.

In sostanza, il Napoli dovrà andarsi a prendere la qualificazione in campi veramente difficili, e sarà chiamato a mostrare miglioramenti tangibili proprio dove quest’anno è finora mancato, cioè nelle trasferte: in Champions 0 punti in 2 partite, in campionato 9 punti in 6 partite( ma appena 3 punti nelle ultime 4).

La soglia per la qualificazione

Sebbene sia impossibile stabilire quanti punti servano al Napoli per qualificarsi, si può fare una stima sulla base di quanto avvenuto lo scorso anno ma anche su alcune differenze con la stagione attuale.

E’ lecito aspettarsi che quest’anno la quota sarà tra i 10, anche se difficile, ed i 12 punti. Dunque per il Napoli urge vincere con il Qarabag, ma poi la squadra di Conte dovrà necessariamente trovare una vittoria tra Benfica e Copenhagen, cercando poi di giocarsela con il Chelsea.

In conclusione, vi è però un aspetto che complica la situazione: la differenza reti. Plausibilmente arriveranno molte squadre a pari punti ed il Napoli attualmente ha una differenza reti deficitaria per cui ha 2 strade per qualificarsi: fare un altro punto in più della soglia o vincere con molti gol di scarto almeno 2 delle prossime partite.