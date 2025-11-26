Lorenzo Insigne può tornare a Napoli? Le parole di Manna non chiudono al ritorno di fiamma

Prima del match vinto dal Napoli contro il Qarabag per 2-0, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato delle dichiarazioni parlando del mercato e soprattutto della suggestione Lorenzo Insigne, non chiudendo totalmente la porta al ritorno del calciatore napoletano.

Il ritorno di Insigne

Lorenzo Insigne con il Napoli ha giocato per la maggior parte della sua carriera, con ben 434 presenze in maglia azzurra. Alla domanda su un ritorno di Insigne, Giovanni Manna ha sorpreso tutti:

“Gennaio è un mercato di opportunità, siamo un po’ carenti in mezzo al campo e per questo coglieremo qualche occasione. Lorenzo Insigne? Abbiamo parlato con Lorenzo e lo abbiamo valutato insieme al mister, ma per il momento abbiamo altre priorità visti gli infortuni.”

Le porte per un ritorno dell’ex capitano del Napoli non sono totalmente chiuse, anche se per adesso il Napoli ha necessariamente bisogno di uomini in altri ruoli.

Insigne a Viva el Tour

Durante la tappa napoletana del tour di Viva el Fútbol, Lorenzo Insigne è stato ospite di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani e ha parlato del suo futuro, affermando di aver rifiutato molte offerte estere per restare in Italia:

“Ho voglia di tornare. Ho rifiutato tante offerte all’estero perché non mi andava di partire, il mio obiettivo è di tornare in Italia ma soprattutto conquistare di nuovo la nazionale perché ci tengo tanto.”

Qualcosa sicuramente bolle in pentola per l’attaccante, attualmente svincolato, su cui si sono susseguite molte voci come quella sulla Lazio di Maurizio Sarri e adesso quella sul Napoli.