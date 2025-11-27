Napoli, infortunio Meret: arrivano importanti novità sul portiere azzurro

L’infermeria del Napoli continua a essere uno dei temi più delicati di questo avvio di stagione. Sono ben sette i giocatori attualmente fermi ai box, e per molti di loro i tempi di recupero restano incerti. Una lista pesante che comprende nomi di primo piano come De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Gutiérrez, Spinazzola e Gilmour, oltre a un altro calciatore su cui oggi si è concentrata l’attenzione.

Le ultime sulle condizioni di Alex Meret

Tra le notizie meno confortanti sul fronte degli infortuni, spunta però finalmente un raggio di luce: arriva infatti un segnale incoraggiante da Alex Meret.

Il portiere azzurro ha infatti rimosso il gesso dal piede infortunato, un passaggio fondamentale per iniziare la fase di rieducazione dopo lo stop delle ultime settimane.

Per Meret si apre ora la strada della riabilitazione, che verrà monitorata giorno per giorno dallo staff medico partenopeo. Se il percorso procederà senza complicazioni, il ritorno in campo del numero uno del Napoli non dovrebbe essere distante.

Un’ottima notizia per il club, che spera di riabbracciare al più presto non solo il suo portiere titolare, ma anche gli altri big ancora nella lunga lista degli indisponibili.