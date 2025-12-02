Giovanni Manna e il mercato del Napoli: “Focus sul centrocampo, saremo pronti per gennaio”

Ieri sera al Gran Galà del Calcio il Napoli è stato celebrato come squadra dell’anno per la stagione 24/25 che ha portato i partenopei a vincere il quarto Scudetto della sua storia. È stata un’occasione speciale, e il DS Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport elogiando il gruppo squadra che ha ricevuto molti riconoscimenti per la stagione passata, e rilasciando anche dichiarazioni riguardo al mercato di gennaio.

Un mercato dedicato al centrocampo

Il DS del Napoli ha parlato soprattutto di mercato, perché la rosa ha bisogno di nuovi innesti numerici a centrocampo viste le tante defezioni, ma nonostante ciò non vuole che venga sminuito il grande lavoro di Antonio Conte, eletto migliore allenatore della Serie A 24/25:

“Io l’ho già detto, parlare di mercato ora sminuirebbe il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su delle cose, cercheremo delle opportunità. Sicuramente il focus è a centrocampo.”

Il direttore del Napoli ha citato proprio i tanti infortuni che hanno messo in difficoltà i piani del tecnico partenopeo:

“De Bruyne ha un infortunio lungo, almeno fino a fine febbraio. Gilmour ne avrà per due mesi, almeno fino ai primi di febbraio. Anguissa tornerà un po’ prima. L’emergenza è a centrocampo.”

Manna ha poi voluto sottolineare il bel momento del Napoli, protagonista di due grandi vittorie in campionato contro Atalanta e Roma e una vittoria in Champions League contro il Qarabag, con Neres autore di grandi prestazioni:

“Il merito è dell’allenatore che gli ha insegnato a fare determinate cose. All’Ajax fece vedere grandi qualità, andando allo Shaktar fece una scelta complicata dalla guerra, al Benfica non era contento e noi gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi. Quando gioca è felice.”

Il Napoli sembra avere le idee chiarissime in vista dell’immediato futuro, con tutte le parti che lavorano all’unisono per il miglioramento della squadra.