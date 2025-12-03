Come sarà il ritorno a Napoli? La risposta da brividi di Spalletti dopo Juve-Udinese

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha commentato con soddisfazione la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ottenuta dai suoi uomini contro l’Udinese. Intervistato ai microfoni di Italia 1, il mister ha sottolineato l’importanza della performance della sua squadra, pur evidenziando alcuni aspetti su cui c’è ancora margine di miglioramento.

La risposta di Spalletti

“Abbiamo giocato una discreta partita, fatto bene un po’ tutto”, ha dichiarato Spalletti. “Siamo stati sempre in equilibrio, senza prestare il fianco, e l’abbiamo fatta girare bene, creandoci anche delle occasioni importanti”. L’allenatore ha apprezzato il comportamento complessivo della squadra, ma ha anche messo in evidenza che ci sono ancora spazi per crescere, specialmente nella gestione di determinate situazioni: “Potevamo gestire meglio alcune situazioni, e visto il livello che dobbiamo raggiungere, bisogna sfruttarle”.

Infine, Spalletti è stato interrogato sulla prossima sfida che vedrà la Juventus affrontare il suo passato, con il ritorno a Napoli. La sua risposta è stata piena di emozione: “Sarà un’emozione incandescente, perché lì ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano”. L’allenatore ha sottolineato che, nonostante l’importanza del match, ciò che conta di più sarà il sentimento che nutre nei confronti dei napoletani: “Non conterà come verrò accolto, ma il sentimento nei loro confronti, che è quello di una persona che gli vuole il massimo del bene”.



Con questa dichiarazione, Spalletti ha ribadito ancora una volta il suo legame profondo con Napoli, una città che gli ha dato tanto e a cui è legato da un affetto sincero, ma al contempo ha chiarito che, per lui, l’aspetto umano e affettivo non potrà mai offuscare l’importanza del lavoro e dei risultati sul campo.

