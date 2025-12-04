La Juventus non dormirà a Napoli: l’insolita scelta di Spalletti. Il motivo

La Juventus ha scelto una strategia insolita in vista della super sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. I bianconeri, infatti, non pernotteranno a Napoli: la squadra arriverà in città soltanto domenica, poche ore prima del match. A rivelarlo è stato il giornalista di fede juventina Vincenzo Marangio, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

La Juventus snobba Napoli, la scelta sulla trasferta

Marangio ha spiegato che la decisione nasce dalla volontà di ottimizzare la preparazione e ridurre gli spostamenti in un periodo particolarmente intenso per i bianconeri:

“La Juventus verrà a Napoli direttamente domenica, senza pernottare nel classico hotel di corso Vittorio Emanuele. Una scelta per fare meglio la rifinitura sabato e ridurre gli spostamenti in vista del tour de force.”

Alla base della scelta ci sarebbe anche un altro motivo: evitare possibili momenti di tensione o “disturbi” nella notte che precede la partita.

“È giusto pensare che ci sarà un’atmosfera carica, e forse evitare qualche disturbo sotto l’hotel ci può stare. Spalletti sa che avrà un’accoglienza particolare.”

Il giornalista ha poi ampliato il discorso, sottolineando come i tifosi napoletani abbiano ormai imparato a rispettare e apprezzare anche figure legate alla Juventus, citando Antonio Conte come esempio di stima condivisa. Inoltre, questa scelta logistica non è una novità assoluta:

“La Juventus anche lo scorso anno ha evitato di pernottare prima di certe partite.”

Marangio ha parlato anche del rapporto tra l’ambiente partenopeo e Luciano Spalletti, allenatore oggi alla guida della Juventus:

“Spalletti è stato accolto bene: la società voleva un allenatore risolto e affidabile. Anche i tifosi si fidano molto di lui e della sua esperienza“.