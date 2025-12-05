Lobotka out, Conte pensa ad una “follia” per Napoli-Juventus. La suggestione
Dic 05, 2025 - Michele Massa
Il Napoli deve fare i conti con un’altra tegola pesante: l’infortunio di Stanislav Lobotka, che resterà fuori per diverse settimane, complica ulteriormente la situazione in un reparto già ridotto all’osso. Antonio Conte si ritrova infatti con gli uomini contati proprio a centrocampo, considerato alla vigilia della stagione uno dei settori più solidi e completi della rosa.
Emergenza a centrocampo, Antonio Conte studia una mossa
Domenica sera gli azzurri affronteranno la Juventus in un match dal peso specifico enorme, ma il tecnico salentino dovrà fare i conti con assenze di primissimo livello. Oltre a Lobotka, infatti, Conte non potrà contare su Gilmour, Anguissa e De Bruyne, tutti indisponibili. Un quartetto che, preso nel suo insieme, rappresenta praticamente l’intero cuore tecnico e dinamico del centrocampo.
Una situazione che lascia pochissime alternative sul piano tattico. Per questo motivo appare ormai scontata la conferma del 3-4-2-1, unico modulo che permetta a Conte di tamponare l’emergenza senza stravolgere ulteriormente gli equilibri della squadra.