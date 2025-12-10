Benfica-Napoli, Conte ha scelto l’undici titolare. C’è solo un dubbio

Il Napoli prepara la delicatissima sfida di Champions League contro il Benfica con un obiettivo chiaro: sfatare il tabù delle trasferte europee e mettere un’ipoteca sulla qualificazione al turno successivo. Dopo i ko esterni contro Manchester City e PSV Eindhoven, costati caro alla classifica del maxi girone, la squadra di Antonio Conte vuole voltare pagina lontano dal Maradona, finora autentico fortino con 7 punti conquistati tra le mura amiche.

La formazione scelta da Conte in vista di Benfica-Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Conte intende ripartire dal blocco che ha steso la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Sarà ancora il tridente formato da Neres, Lang e Højlund a guidare l’assalto in Portogallo, con l’unico vero dubbio legato al ruolo di terzino sinistro: ballottaggio aperto tra Olivera e Spinazzola, entrambi in corsa per una maglia da titolare.

La posta in palio è altissima. Un successo contro il Benfica rappresenterebbe un passo decisivo verso la qualificazione, un risultato che darebbe slancio e fiducia a un gruppo chiamato a ritrovare continuità anche lontano da casa. La parola d’ordine è una sola: invertire la rotta in campo internazionale e dimostrare che le difficoltà in trasferta possono essere superate con compattezza, determinazione e la qualità di un attacco che Conte considera sempre più centrale nel suo progetto tecnico.