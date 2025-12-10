Caos in Portogallo, tifosi del Napoli senza volo di ritorno: cosa sta succedendo

Il Napoli di Antonio Conte è atteso stasera allo stadio da Luz di Lisbona per affrontare il Benfica di José Mourinho in una gara importantissima per la classifica dei portoghesi ma anche dei partenopei. Il settore ospiti dello stadio della capitale portoghese sarà pieno, e infatti sono attesi circa 5000 tifosi azzurri pronti a sostenere la squadra.

Uno sciopero generale in Portogallo cancella i voli di ritorno

Questi circa 5000 tifosi partenopei stanno affrontando grossi disagi per via di uno sciopero generale che con tutta probabilità paralizzerà tutti i trasporti portoghesi nella giornata successiva alla partita, cioè domani 11 dicembre 2025.

Le compagnie aeree TAP, easyJet e Ryanair sta cancellando tutti i voli della giornata di domani e i tifosi partenopei si sono ritrovati senza voli di ritorno. Non solo questo, anche coloro che hanno il biglietto della partita e vorrebbero prendere un volo sono impossibilitati ad acquistare i biglietti.

Insomma, una situazione di grosso disagio per quei tifosi che fanno sacrifici per raggiungere e sostenere la squadra, ma che si ritrovano in questo caos senza poterci fare nulla. Si spera che le autorità competenti possano garantire dei voli per permettere ai tifosi di tornare a casa.