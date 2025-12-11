Conte si infuria con Lucca: il duro episodio durante Benfica-Napoli

Il Napoli esce pesantemente sconfitto dal confronto con il Benfica: una partita mai realmente iniziata per gli azzurri, dominati sul piano tecnico e atletico dai portoghesi. Un ko che complica e non poco il percorso in Champions League, rallentando l’inseguimento alla qualificazione agli ottavi.

La sfuriata di Conte su Lucca, l’episodio targato Benfica-Napoli

Al termine del match, Antonio Conte è apparso visibilmente nervoso e deluso. Il tecnico si aspettava una reazione diversa dalla squadra, soprattutto sul piano dell’intensità e dell’attenzione. Proprio per cercare di cambiare l’inerzia della gara, il mister ha provato a modificare l’assetto offensivo, passando al doppio centravanti.

È in quel momento che si è verificato l’episodio che ha fatto infuriare l’allenatore. Quando Conte ha deciso di inserire Lorenzo Lucca, si è voltato verso la panchina aspettandosi di vedere l’attaccante già carico e pronto a entrare in partita. Invece, l’ex Udinese è stato colto immobile, senza aver completato il riscaldamento.

Secondo quanto riferito da Alessandro Alciato su Prime Video, Conte avrebbe sbottato rivolgendosi a un suo collaboratore con una frase eloquente:

“Digli che non deve restare così impalato!”

Un’esclamazione che fotografa alla perfezione la frustrazione del tecnico, alle prese con una squadra apparsa scarica, poco reattiva e lontana dagli standard richiesti nelle competizioni europee.

La speranza, per l’ambiente partenopeo, è che questo scivolone rappresenti un punto di ripartenza e non il preludio a ulteriori difficoltà nel percorso europeo degli azzurri.