Aurelio De Laurentiis ai Gazzetta Sports Awards: “Spero di fare in fretta lo stadio nuovo”

Ieri in occasione dei Gazzetta Sports Awards il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha ritirato il premio di club dell’anno e ha rilasciato dichiarazioni riguardo al tema stadio e centro sportivo, confermando le importanti ambizioni per il futuro del club partenopeo.

“Spero di fare lo stadio nuovo in quattro anni”

Il presidente del Napoli ha messo in chiaro ancora una volta le cose sulla questione stadio, escludendo una eventuale ristrutturazione del Maradona, e confermando che nelle idee del club ci sia uno stadio completamente nuovo:

“Intanto devo costruire il nuovo centro sportivo ma nel giro di quattro anni vorrei implementare le risorse della società per fare lo stadio nuovo”

Il confronto con le altre società italiane è d’obbligo per ADL, con i guadagni che sono molto bassi rispetto alle altre società più forti d’Italia:

“A San Siro si incassano 14 milioni nelle grandi serate di Champions, io nell’ultima ne ho incassati 1,1. Secondo voi è normale? L’amministrazione si arrabbia se definisco lo stadio un ce**o ma per noi è solo un costo, non possiamo utilizzarlo se non a ridosso delle partite.”

Un Napoli forte in campionato ma acerbo in Champions

Il Napoli di quest’anno sta facendo grandi cose, con il club azzurro primo in campionato e ancora in corsa in Champions League nonostante il percorso non brillante. Il presidente ha voluto commentare la sconfitta di Lisbona e il rapporto di stima e rispetto con il tecnico Antonio Conte:

“Non possiamo pretendere di vincere tutte le partite, anche perché Mourinho non è mica semplice da battere. Chi pensa sia bollito dice le solite cattiverie che vengono riversate contro i vincenti. Conte? Ma guardate che noi ci sentiamo sempre, lui non ha mai perso la fame e questo mi ha impressionato sin da subito”

La società partenopea sta diventando un’eccellenza soprattutto in ambito nazionale con due Scudetti vinti in tre anni, da cui sono scaturiti anche dei film campioni d’incassi:

“Il primo scudetto è arrivato un po’ scontato, visto il cammino fatto dall’inizio. Il secondo invece è il vero scudetto perché ce lo siamo sudato fino alla fine. Ne è venuto fuori un film campione d’incassi al cinema. E un altro ne faremo, sui cento anni del Napoli che cadono nel 2026.”