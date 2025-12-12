Lucca e Marianucci via a gennaio? Le ultime sul mercato di riparazione del Napoli

Per il Napoli sarà un mercato di riparazione fatto di occasioni a gennaio come ha ribadito più volte il direttore sportivo Giovanni Manna. Il club partenopeo però non pensa solo agli eventuali nuovi innesti, ma anche a qualche uscita anche per liberare qualche slot.

Lucca e Marianucci in uscita?

Con il ritorno imminente dall’infortunio di Romelu Lukaku si prospetta una possibile uscita di Lorenzo Lucca in prestito, che troverebbe ancora meno spazio con il recupero dell’attaccante belga. La punta ex Udinese potrebbe essere protagonista di un eventuale scambio con il Milan, che vuole vendere Santiago Giménez e ha bisogno di un nuovo attaccante.

Il Napoli, che causa infortuni ha bisogno di centrocampisti, chiederebbe al Milan Loftus-Cheek, che viene usato con il contagocce da Massimiliano Allegri.

Nelle ultime ore si prospetta una possibilità di prestito di Luca Marianucci, che ha fatto pochissime presenze in maglia azzurra e potrebbe andare a giocare con più continuità alla Cremonese, che ha chiesto informazioni ai partenopei sul giovane centrale.

Affare Kobbie Mainoo possibile?

In casa Manchester United il classe 2005 Kobbie Mainoo non sta trovando spazio alla corte di Amorim, e per questo sarebbe ben lieto di raggiungere Antonio Conte al Napoli dove avrebbe sicuramente più possibilità di giocare visti i tanti infortuni in mezzo al campo.

Su questo fronte il Napoli è in trattativa con i Red Devils nella speranza di regalare il centrocampista inglese al tecnico salentino il prima possibile.